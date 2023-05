POL-DN: Radfahrerin wurde Blutprobe entnommen

Nideggen (ots) - Am Samstagvormittag ereignete sich auf der Parkfläche am Nahversorgungszentrum "Am Eisernen Kreuz" ein Zusammenstoß zwischen Pkw und Passantin. Gegen den Unfallverursacher wird jetzt zusätzlich auch wegen "Fahren ohne Fahrerlaubnis" strafrechtlich ermittelt. Gegen 11:30 Uhr setzte ein 76-Jähriger aus Aachen den von ihm geführten Pkw im Bereich des ...

