POL-DN: Kradfahrer stürzt in Kurve

Nideggen (ots)

Auf der Serpentinenstrecke zwischen Schmidt und Brück zog sich am Samstagvormittag ein Motorradfahrer bei einem Alleinunfall Verletzungen zu.

Gegen 10:45 Uhr hatte ein 21-Jähriger aus Grevenbroich die kurvenreiche Gefällstrecke (L 246), von Schmidt kommend in Fahrtrichtung Brück, befahren. In einer scharfen Linkskurve kam er, möglicherweise selbstverschuldet, nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Der Rettungsdienst verbrachte den im Endeffekt leicht verletzten Mann zur Behandlung in ein Krankenhaus, das er später wieder verlassen konnte.

Seine erheblich beschädigte Maschine wurde durch Angehörige von der Unfallstelle geholt.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Zusatz: Der Meldung liegt ein Bild von der Unfallstelle bei.

