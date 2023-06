Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Graes - Einbrecher hebeln Tür auf

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus-Graes, Birkenstraße;

Tatzeit: zwischen 06.06.2023, 22.00 Uhr, und 07.06.2023, 06.30 Uhr;

In ein Wohnhaus eingedrungen sind Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch in Ahaus-Gres. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang in das Gebäude an der Birkenstraße, indem sie eine Tür aufhebelten. Die Einbrecher entwendeten nach ersten Erkenntnissen zwei Mobiltelefone sowie zwei Pedelecs vom Typ Gazelle Arroya C7. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell