Sigmaringen / Krauchenwies

Ungeduldigen Autofahrer mit Videofahrzeug gestoppt

Mit einem Bußgeld muss ein 60 Jahre alter Skoda-Fahrer rechnen, den Beamte der Verkehrspolizei Sigmaringen am Montagvormittag auf der L 456 zwischen Sigmaringen und Krauchenwies stoppten, weil er zu rasant und offensichtlich ungeduldig unterwegs war. Die Polizisten zeichneten mit einem zivilen Videofahrzeug auf, wie der Mann auf der Strecke mit rund 130 km/h deutlich zu schnell unterwegs war und immer wieder zum Überholen ansetzte. Seine Manöver musste er jedoch aufgrund von Gegenverkehr mehrmals abbrechen, bis er schließlich im Bereich Bernweiler eine Sperrfläche und Abbiegespur zum Überholen eines Lkw nutzte. Bei der Kontrolle zeigte sich der 60-Jährige einsichtig.

Sigmaringen

Ohne Führerschein unterwegs

Ohne gültigen Führerschein war ein 40-Jähriger unterwegs, der in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Fürst-Wilhelm-Straße in eine allgemeine Verkehrskontrolle des Polizeireviers Sigmaringen geraten ist. Der Mann musste seinen Wagen daraufhin stehen lassen. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Sigmaringen

Verkehrsunfallflucht

Vermutlich beim Vorbeifahren, hat am Donnerstagnachmittag zwischen 13.45 Uhr und 16 Uhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Schützenstraße einen Ford gestreift. Der Unbekannte verursachte hierbei an dem Wagen, der am Fahrbahnrand geparkt war, einen Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro und setzte seine Fahrt einfach fort. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt nun wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle und nimmt Hinweise von Personen, die Angaben zu dem Verursacher machen können, unter Tel. 07581/482-0 entgegen.

Herbertingen

Verkehrsunfallflucht

Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro hat ein Unbekannter an einem Opel Insignia hinterlassen, der am Donnerstag zwischen 8 Uhr und 12.30 Uhr in der Nießgasse am Fahrbahnrand abgestellt war. Der Unfallverursacher streifte den Wagen vermutlich beim Vorbeifahren, kümmerte sich jedoch nicht um die Schadensregulierung. Hinweise auf den Unbekannten nimmt das Polizeirevier Bad Saulgau auf, das wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle ermittelt.

