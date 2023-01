Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Rothenfelde: Zeugen gesucht nach Einbruch in eine Firma

Bad Rothenfelde (ots)

In der Zeit von Sonntagabend (19 Uhr) bis Montagmorgen (07 Uhr) drangen Unbekannte gewaltsam in eine Firma in der Straße "Am Gausereck" ein. Sie durchsuchten die Firma und entwendeten Bargeld und Smartphones. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Bürger, die Hinweise zu den Tätern oder zu der Tat geben können, melden sich bitte bei der Polizei Dissen unter 05421/931280.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell