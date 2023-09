Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Landkreis Ravensburg

Ravensburg

Betrunkener verursacht Unfall

Am Samstag gegen 04:30 Uhr verursachte ein 19-Jähriger Toyota-Fahrer in der Martinstraße einen Unfall. Beim Versuch in eine Parklücke einzuparken, streifte er ein am Straßenrand parkendes Fahrzeug und verursachte einen Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, verließ er daraufhin die Örtlichkeit, konnte jedoch kurz darauf im näheren Umfeld angetroffen werden. Bei dem Fahrzeuglenker konnte eine deutliche Alkoholisierung festgestellt werden. Die ermittelnden Polizeibeamten veranlassten beim Unfallverursacher eine Blutentnahme und stellten seinen Führerschein sicher. Des Weiteren erwartet ihn eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht und Trunkenheit im Straßenverkehr.

