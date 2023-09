Polizei Wolfsburg

POL-WOB: 59-jähriger Radfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Vorsfelde, Bundesstraße 188 Ecke Landesstraße 290 15.09.2023, 08.00 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen auf der Bundesstraße 188 Ecke Landesstraße 290 zwischen einem 59-jährigen Fahrradfahrer und einer 60 Jahre alten Tiguan-Fahrerin, erlitt der Zweiradfahrer tödliche Verletzungen.

Am Freitagmorgen befuhr die Tiguan-Fahrerin aus Wolfsburg kommend die Bundesstraße 188 in Richtung Vorsfelde. An der Ampelkreuzung Ecke der Landesstraße 290 (sogenannte Westumgehung) kollidierte sie mit dem 59-Jährigen, der vom Allersee kommend die Fußgänger-/Radfahrer Ampel in Richtung Wendschott überquerte. Der lebensgefährlich verletzte Fahrradfahrer wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum gefahren, wo er im weiteren Verlauf seinen schweren Verletzungen erlag. Die Pkw-Fahrerin erlitt einen Schock und wurde medizinisch behandelt.

Die näheren Umstände des Unfalls sind Gegenstand derzeitiger Ermittlungen.

Durch die Staatsanwaltschaft Braunschweig wurde ein Gutachter bestellt, der seine Arbeit an der Unfallstelle aufnahm.

Während der Unfallaufnahme kam es zeitweise zu Sperrungen der Unfallstelle und damit verbunden zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Zeugen des Unfalls, die noch nicht von Polizeibeamten befragt wurden, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Vorsfelde unter der Telefonnummer 05363/809700 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell