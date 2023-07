Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Eine Person bei Verkehrsunfall in Nordenham leicht verletzt - Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, den 01.07.2023, befuhr ein 52-jähriger Nordenhamer gegen 10:00 Uhr die B212 mit einem Pkw Ford in Fahrtrichtung Brake. An der "Hammerkreuzung" bog er nach links in die Atenser-Allee ab. Hierbei kam es zu einer Kollision mit einem Pkw Seat, welcher zu diesem Zeitpunkt von einer 33-jährigen Nordenhamerin aus Richtung Brake kommend in Richtung Stadtnorden geführt wurde. Die 33-jährige Fahrzeugführerin wurde leicht verletzt. An der Kreuzung wird der Verkehr durch eine Lichtsignalanlage geregelt. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte nicht geklärt werden, durch welchen Verkehrsteilnehmer das Rotlicht der Lichtzeichenanlage missachtet wurde. Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich mit der Polizei in Nordenham unter der Rufnummer 04741/99810 in Verbindung zu setzen.

