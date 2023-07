Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Zwei Personen bei Verkehrsunfall in Nordenham leicht verletzt

hoher Sachschaden

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, den 01.07.2023, gegen 10:50 Uhr, befuhr eine 68-jährige Nordenhamerin mit einem Pkw Opel in Fahrtrichtung Bahnhofstraße die Bonner Straße in Nordenham. Die Fahrzeugführerin kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit fünf am Straßenrand ordnungsgemäß geparkten Fahrzeugen. Im weiteren Verlauf wurden zudem Verkehrsschilder und ein Altkleider-Container beschädigt. Der Pkw kam im wasserführenden Graben zum Stillstand. Die Fahrzeugführerin und der 67-jährige Beifahrer aus Nordenham wurden leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in geschätzter Höhe von 30.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell