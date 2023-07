Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: A1, Anschlussstelle Vechta, Landkreis Vechta, Gemeinde Bakum: Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis

Delmenhorst (ots)

Der Autobahnpolizei Ahlhorn wurde am Sonntag, 02.07.2023, gegen 06:00 Uhr ein Pkw gemeldet, der auf dem Seitenstreifen der A1 kurz vor der AS Vechta stehen solle. Der Fahrzeugführer teilte den eingesetzten Beamten vor Ort mit, dass der Pkw einen technischen Defekt habe und bereits ein Bekannter zum Abschleppen des Fahrzeugs verständigt worden sei. Augenscheinlich aufgrund der Kenntnis über das polizeiliche Eintreffen instruierte der Bekannte den Fahrzeugführer und die vier weiteren Insassen, das defekte Fahrzeug über den Seitenstreifen bis zur Anschlussstelle Vechta zu schieben, um diesen dort auf dem von ihm mitgeführten Trailer zu verladen. Diese Anweisung ließ die Beamten stutzig werden, so dass sie den Bekannten im Bereich der Anschlussstelle Vechta einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnisklasse BE war. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet und die Weiterfahrt mit dem Trailer untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell