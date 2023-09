PP Ravensburg: Pressemitteilung vom 17.09.23 aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots) - Landkreis Ravensburg Ravensburg Betrunkener verursacht Unfall Am Samstag gegen 04:30 Uhr verursachte ein 19-Jähriger Toyota-Fahrer in der Martinstraße einen Unfall. Beim Versuch in eine Parklücke einzuparken, streifte er ein am Straßenrand parkendes Fahrzeug und verursachte einen Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, verließ er daraufhin die ...

