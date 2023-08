Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Pfohren, K 5756, Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall beim Überholen - 10000 Euro Schaden

Pfohren, K 5756, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Zu einem Verkehrsunfall bei einem Überholvorgang und zu einem dabei entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 10000 Euro an zwei beteiligten Autos ist es am Mittwochnachmittag auf der Kreisstraße 5756 bei Pfohren gekommen. Auf der Fahrt von Pfohren in Richtung Bundesstraße 31 beziehungsweise Richtung Geisingen scherte ein 71-jähriger Mann mit einem Volvo auf der K 5756 nach links aus, um einen vorausfahrenden Renault Megane und ein weiteres Fahrzeug zu überholen. Als sich der Volvo auf Höhe des Renaults befand, scherte auch der 48-jährige Renault-Fahrer zum Überholen aus, ohne auf den Volvo zu achten. Beide Autos stießen seitlich zusammen. Personen kamen dabei nicht zu Schaden. Die Autos blieben bedingt fahrbereit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell