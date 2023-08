Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Betrunkener Autofahrer versucht sich Polizeikontrolle zu entziehen (15.08.2023)

Konstanz (ots)

Ein betrunkener Autofahrer hat am Dienstag, am frühen Abend, versucht sich einer Polizeikontrolle zu entziehen. Nachdem ein 60-jähriger Fiat-Fahrer an der Einmündung der Byk-Gulden-Straße auf die L220 zunächst über die rote Ampel fuhr, forderte ihn eine daraufhin hinterherfahrende Streifenwagenbesatzung mittels Anhaltesignalen mehrfach zum Stoppen seines Wagens auf. Der Mann ignorierte jedoch sämtliche Zeichen und setzte seine Fahrt bis nach Dettingen fort. Dort stellte er den Fiat an der Weiherstraße ab und versuchte zu Fuß zu flüchten, kann aber kurz darauf durch die Beamten eingeholt und vorläufig festgenommen werden. Dabei leistete der 60-Jährige Widerstand, wobei er leichte Verletzungen erlitt. Die Polizisten stellten bei dem Mann deutliche Anzeichen einer Alkoholisierung fest. Nachdem er einen Alkoholtest verweigerte, musste er in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen der Trunkenheitsfahrt und wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell