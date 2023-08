Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (KN-Dettingen) 17-jähriger Biker bei Unfall auf der Konstanter Straße verletzt (15.08.2023)

KN-Dettingen (ots)

Bei einem Unfall auf der Konstanzer Straße ist am Dienstagnachmittag ein junger Biker verletzt worden. Ein 17-Jähriger fuhr mit einem Yamaha Leichtkraftrad hinter einem VW eines 59-Jährigen in ortsauswärtige Richtung. Auf Höhe der Hausnummer 28 bog der VW-Fahrer nach links in eine Einmündung ab. Dabei kam es zur Kollision mit dem Zweiradfahrer, der im selben Moment zum Überholen des vorausfahrenden Wagens ansetzte. Der junge Mann prallte mit der Yamaha in die Seite des abbiegenden VWs, stürzte und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Versorgung in eine Klinik. Am Auto entstand durch den Zusammenstoß Blechschaden in Höhe von rund 2.000 Euro, am Zweirad in Höhe von rund 1.000 Euro.

