Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Circa 400 Meter Starkstromkabel gestohlen

Wer hat Verdächtiges bemerkt?

Mörfelden-Walldorf (ots)

Kriminelle haben im Laufe des Wochenendes eine Baustelle im Hessenring heimgesucht und ein circa 400 Meter langes Starkstromkabel entwendet. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die bislang noch unbekannten Täter zwischen 12 Uhr am Samstag (16.9.) und 6 Uhr am Montagmorgen (18.9.) Zutritt zu dem Anwesen. Hier hatten sie es auf das dort abgelegte Starkstromkabel abgesehen. Das etwa 400 Meter lange, ummantelte Kupferkabel hat einen Wert von mehreren Tausend Euro. Mit ihrer Beute suchten die Täter anschließend unerkannt das Weite. Zeugen, denen in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06142/696-0 beim Kommissariat 21/22 der Rüsselsheimer Kripo zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell