Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Riedstadt: 26-Jähriger nach Polizeieinsatz in Polizeigewahrsam

Riedstadt (ots)

Nach einem Polizeieinsatz im Stadtteil Leeheim in der Nacht zum Dienstag (19.9.) verbrachte ein 26-Jähriger die Nacht in einer Gewahrsamszelle der Polizei und muss sich jetzt in einem Verfahren wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. Gegen 23 Uhr hatten Zeugen die Polizei alarmiert und eine Ruhestörung in einem Anwesen in der Schulstraße gemeldet. Vor Ort trafen die Polizeistreifen auf den späteren Tatverdächtigen, der nach bisherigen Erkenntnissen in seiner Wohnung rumgeschrien haben soll. Er war stark alkoholisiert, ein Test ergab einen Wert von 2,16 Promille. Gegenüber den Einsatzkräften verhielt er sich uneinsichtig und klopfte unter anderem an den anderen Wohnungstüren. Er sollte deshalb in Gewahrsam genommen werden. Hierbei attackierte er das Streifenteam und schlug und trat auf die Einsatzkräfte ein. Die Beamten konnten ihn überwältigen und festnehmen. Mit Unterstützung weiterer Streifen wurde er im Anschluss in eine Gewahrsamszelle gebracht. Die Polizisten erstatteten Strafanzeige gegen den 26 Jahre alten Mann.

