Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Riedstadt: Schotterparkplatz besprüht

Kripo ermittelt

Riedstadt (ots)

Bislang noch unbekannte Täter haben im Laufe des Wochenendes den Schotterparkplatz einer Kindertagesstätte im Stadtteil Erfelden mit Farbe besprüht. Zwischen 18 Uhr am Freitagabend (15.9.) und 7 Uhr am darauffolgenden Montag sprühten die Kriminellen mehrere Hakenkreuze auf den dortigen Boden in der Wilhelm-Leuschner-Straße. Es wurde Strafanzeige erstattet. In diesem Zusammenhang ist der polizeiliche Staatsschutz mit den Ermittlungen betraut und nimmt sachdienliche Hinweise von Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

