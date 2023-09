Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Täter haben es auf E-Zigaretten und Wasserpfeife abgesehen

Darmstadt (ots)

Ein Verkaufsgeschäft in der Elisabethenstraße geriet zwischen Samstag (16.9.), 20.30 Uhr und Montagmorgen (18.9.) in das Visier Krimineller. Mit einem Stein warfen die Kriminellen nach ersten Erkenntnissen die Scheibe des Ladens ein und verschafften sich auf diesem Weg gewaltsam Zugang zum Verkaufsraum. Dort entwendeten sie E-Zigaretten und Wasserpfeifen aus der Auslage. Mit ihrer Beute traten sie die Flucht an. Der Schaden wird derzeit auf mehr als 1000 Euro geschätzt.

Das Kommissariat 21/22 hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls eingeleitet und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

