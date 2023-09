Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Hilfe angeboten und dann Geld gestohlen

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, hatte es ein noch unbekannter Mann am vergangenen Donnerstag (14.9.) auf das Geld einer 44-jährigen blinden Frau abgesehen. Gegen 9.45 Uhr sprach der Täter die Passantin an, mit dem Angebot, ihr über die Straße zu helfen. Dabei entwendete er unbemerkt das Geld der Frau aus ihrem Rucksack und flüchtete anschließend mit seiner Beute. Die Tat ereignete sich nach bisherigen Erkenntnissen in der Rheinstraße, Ecke Grafenstraße. Zu der Beschreibung des Diebes sind den Ermittlern derzeit wenige Details bekannt. Er wurde auf ein Alter zwischen 20 und 30 Jahre sowie eine Größe von circa 1,65 Meter bis 1,70 Meter geschätzt. Alle in diesem Zusammenhang stehende Hinweise werden an die Beamten unter der Rufnummer 06151/9690 erbeten.

