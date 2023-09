Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Büttelborn: Blutentnahme nach Verkehrskontrolle

Büttelborn (ots)

Ein 26-Jähriger muss sich nach einer Verkehrskontrolle am frühen Montagabend (18.9.) in einem Verfahren wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss strafrechtlich verantworten. Gegen 17.30 Uhr fiel einer Streife der Polizeistation Groß-Gerau das Auto des Weiterstädters im fließenden Verkehr auf. Es folgte eine Kontrolle auf der Kreisstraße 164, in dessen Zuge das Streifenteam körperliche Auffälligkeiten beim Fahrer bemerkte, die eine Drogenbeeinflussung vermuten ließ. Ein durchgeführter Drogentest erhärtete den Verdacht, dass der 26 Jahre alte Mann berauscht am Steuer saß, er reagierte positiv auf THC. Er wurde vorläufig festgenommen und kam zur Blutentnahme auf die Wache. Hier erstatteten die Beamten Strafanzeige. Ob der Mann wirklich unter Drogeneinfluss stand, muss jetzt die Blutuntersuchung zeigen.

