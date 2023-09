Polizei Mettmann

POL-ME: Nach Unfall "Am Roten Kreuz": Polizei bittet um sachdienliche Hinweise - Ratingen - 2309042

Mettmann (ots)

Wie die Kreispolizeibehörde Mettmann bereits berichtet hatte, kam es am Donnerstag (7. September 2023) an der Straße "Am Roten Kreuz" in Ratingen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 62 Jahre alte Autofahrerin schwer verletzt wurde (siehe unsere Pressemeldung OTS 2309029 - Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5597905).

--- Aktuelle Fortschreibung ---

Im Zuge der Ermittlungen hinsichtlich des Unfallhergangs, welcher immer noch unklar ist, wurde der Polizei mitgeteilt, dass der 32-jährige Mercedes-Fahrer aus Willich einen Radfahrer überholt haben soll. Während des Überholvorgangs soll es dann an einer Engstelle zum frontalen Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden VW der 62-jährigen Ratingerin gekommen sein.

Da zu dem in Rede stehenden Radfahrer jedoch keine weiteren Angaben, geschweige denn Personalien vorliegen, bittet die Polizei darum, dass sich der Radfahrer als Zeuge mit der Polizei in Verbindung setzt. Auch sonst bittet die Polizei um sachdienliche Hinweise von möglicherweise noch nicht bekannten Zeugen, die dazu beitragen können, den Unfallhergang zu rekonstruieren.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen jederzeit unter der Rufnummer 02102 9981-6210 entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell