POL-ME: 62-jährige Ratingerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt - 2309029

In Ratingen ist es am Donnerstag (7. September 2023) zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine 62-jährige Autofahrerin schwer verletzt wurde.

Folgendes war geschehen:

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen war gegen 10:25 Uhr ein 32 Jahre alter Mann aus Willich mit seinem Mercedes über die Straße "Am Roten Kreuz" in Richtung der Jägerhofstraße gefahren. Hierbei kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Frontalzusammenstoß mit dem VW Golf einer 62-jährigen Ratingerin, die mit ihrem Wagen in entgegengesetzte Richtung unterwegs war.

Während der Mercedes-Fahrer bei dem Unfall glücklicherweise nur leicht verletzt wurde, wurde die 62 Jahre alte Ratingerin bei dem Unfall schwer verletzt. Sie musste von der Feuerwehr aus ihrem erheblich zerstörten Fahrzeug befreit werden, ehe sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Die beiden Autos wurden bei dem Unfall total beschädigt. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht abschließend geklärt, dürfte aber im unteren fünfstelligen Bereich liegen.

