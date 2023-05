POL-HAM: Geldkassette aus Auto gestohlen

Hamm-Pelkum (ots) - Am Mittwochnachmittag, 3. Mai, kam es zu einem Brand in einem Geschäft an der Kamener Straße. Entgegen der ursprünglichen Pressemitteilung fing das Spielzeug und die Kleidung nicht in einem Einkaufswagen, sondern noch im Regal liegend Feuer. Als der Rauch bemerkt wurde, nahm eine Mitarbeiterin die betroffenen Gegenstände aus dem Regal und ...

mehr