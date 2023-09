Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - Hilden

Langenfeld - 2309041

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Hilden ---

Am Samstag (9. September 2023) ist auf dem Parkplatz des Schwimmbads "Hildorado" ein weißer Range Rover von einem bislang noch unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt worden. An dem Auto entstand ein Lackschaden, dessen Summe auf rund 800 Euro geschätzt wird. Der Unfall muss im Zeitraum zwischen 15 Uhr und 18:40 Uhr geschehen sein. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 / 898-6410, jederzeit entgegen.

--- Langenfeld ---

Bereits am Freitagnachmittag (8. September 2023) kam es gegen 16:10 Uhr auf der Solinger Straße auf Höhe der Hausnummer 199 zu einem Verkehrsunfall, bei dem mutmaßlich ein Fußgänger verletzt wurde. Nach dem derzeitigen Stand der Unfallermittlungen war eine 46-jährige Langenfelderin zu besagter Uhrzeit mit ihrem Skoda in Richtung der Hardt gefahren, wobei sie auf Höhe der Hausnummer 199 einen Fußgänger touchierte, der dort die Straße überquerte. Die Langenfelderin stoppte daraufhin und kümmerte sich um den jungen Mann, der augenscheinlich am Bein verletzt war. Der junge Mann wollte jedoch auf keinen Rettungswagen warten und humpelte davon, ohne seinen Namen zu nennen. Zu ihm liegt die folgende Personenbeschreibung vor:

- etwa 15 bis 23 Jahre alt - afrikanischer Phänotyp - kurze schwarze Haare - 1,75 bis 1,80 Meter groß - trug ein braunes T-Shirt

Die Polizei bittet darum, dass sich der junge Mann zur abschließenden Klärung des Unfallhergangs mit der Polizei in Verbindung setzt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 / 288-6310, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell