POL-ME: Erneuter Schuleinbruch: Tablets im Wert von mehreren zehntausend Euro entwendet - die Polizei ermittelt - Langenfeld - 2309037

Mettmann (ots)

In Langenfeld sind bislang noch unbekannte Täter am zurückliegenden Wochenende in eine Grundschule an der Fröbelstraße eingebrochen und haben dort etliche Tablets entwendet. Es handelt sich bereits um den zehnten Schuleinbruch in Langenfeld in diesem Jahr.

Folgendes war geschehen:

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen verschafften sich die Täter im Zeitraum zwischen 18 Uhr am Freitag (8. September 2023) und 11:20 Uhr am Sonntag (10. September 2023) gewaltsam Zugang in das Schulgebäude der "Fröbelschule". Hier brachen sie mehrere Klassen- und Lehrerzimmer auf und entwendeten insgesamt rund 50 "iPads".

Als eine Lehrerin am Sonntagvormittag die Schule aufsuchte, um Unterricht vorzubereiten, fiel ihr der Einbruch auf und sie alarmierte folgerichtig die Polizei. Diese nahm vor Ort Spuren auf und leitete ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein.

Bei dem Einbruch in die Schule an der Fröbelstraße handelt es sich inzwischen bereits um den zehnten Schuleinbruch in Langenfeld in diesem Jahr. Immer wieder hatten es die Täter auf Tablets und Elektrogeräte abgesehen. Betroffen von der Serie waren in der Vergangenheit die Peter-Härtling-Grundschule, die Virneburg-Schule und die Grundschule am Götscher Weg sowie die Paulus-Schule. Die Polizei schätzt den entstandenen Sach- und Beuteschaden mittlerweile auf eine Summe von mehr als 200.000 Euro.

Die Ermittlungen in dieser Serie werden vom Langenfelder Kriminalkommissariat geführt. Dieses geht davon aus, dass die Einbrüche von einer professionell organisierten Bande verübt wurden.

Die Polizei fragt:

Wer hat am vergangenen Wochenende im Bereich der Fröbelschule verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann mit sonstigen sachdienlichen Hinweisen die Ermittlungen der Polizei unterstützen?

Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Langenfeld jederzeit unter der Rufnummer 02173 288-6310 entgegen.

