POL-FR: Freiburg: Ohne Fahrerlaubnis und auf mutmaßlich gestohlenem Roller unterwegs - Zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen

Freiburg (ots) - In dem Zeitraum zwischen Montag, 07.08.2023, 22.00 Uhr bis Dienstag, 08.08.2023, 05.00 Uhr, hebelte ein Unbekannter in der Traubenstraße eine Metalltür auf, um in einem Mehrfamilienhaus zu den Kellerräumen zu gelangen. Von zwei Kellerabteilen wurden die Holztüren aufgebrochen. An zwei weitere Türen konnten ebenfalls Hebelspuren festgestellt ...

