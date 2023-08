Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Fahndungskontrolle der Verkehrspolizei Freiburg auf der Autobahn A 98

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 02.08.23, in der Zeit von 10:00-16:00 Uhr, wurden durch Kräfte der Verkehrspolizeiinspektion Freiburg, auf der Autobahn A 861/ A 98, nach der Ausfahrt Nollinger Bergtunnel, Fahrtrichtung Lörrach, eine Kontrollstelle eingerichtet. Zielrichtung hierbei war die Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität. Neben Unterstützungskräften der umliegenden, örtlichen Polizeireviere, beteiligten sich Beamtinnen/Beamte des Polizeipräsidiums Einsatz, sowie des Hauptzollamtes Lörrach an der Kontrollaktion. Gegen drei Personen wurden Ermittlungsverfahren, wegen des Besitzes von Kleinmengen an Betäubungsmitteln, eingeleitet. Ein Verkehrsteilnehmer muss mit einem Ordnungswidrigkeitenverfahren rechnen, da bei ihm festgestellt wurde, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, mit einem Pkw am öffentlichen Straßenverkehr teilnahm. Für drei Verkehrsteilnehmer endete die Weiterfahrt vor Ort, da sie nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis waren. Gegen sie wurden Ermittlungsverfahren bei der Staatsanwaltschaft in Lörrach eingeleitet. Das Hauptzollamt Lörrach leitete neben 3 zollrechtlichen Straftaten, außerdem Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Mindestlohngesetz und der Schwarzarbeit, ein.

