Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Polizeipräsidium Freiburg: Motorradkonzeption - Kontrollen am vergangenen Wochenende

Freiburg (ots)

Am vergangenen Wochenende war die Polizei im Rahmen der Motorradkonzeption im Landkreis Lörrach und im Landkreis Waldshut auf beliebten Ausflugsstrecken präsent. Bei Kontrollen galt das Augenmerk dem Motorradverkehr, die zulässige Höchstgeschwindigkeit wurden ebenfalls überwacht.

Am Freitag, 04.08.2023, fanden tagsüber die Kontrollen in St. Blasien an der Landstraße 149 und in Todtmoos an der Landstraße 151 statt. Insgesamt wurden 107 Fahrzeuge kontrolliert, darunter 17 Motorräder. Zwölf Verstöße wurden geahndet, der weitaus größere Anteil der Beanstandungen machte der Autoverkehr aus. Ein 49-jähriger Autofahrer war mit 0,56 Promille unterwegs. In erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Ein Motorradfahrer erwartet sogar ein Strafverfahren, da er wohl keine Fahrerlaubnis zum Führen seines Motorrades hatte.

Am Samstag, 05.08.2023, wurde tagsüber auf der Bundesstraße 317 bei Todtnau kontrolliert. Dort wurden 20 Geschwindigkeitsverstöße und drei Gurtverstöße festgestellt. Auch hier machte der weitaus größere Anteil an Beanstandungen der Autoverkehr aus.

Mindestens bis Oktober sind solche oder ähnliche Kontrollen an unterschiedlichen Orten geplant.

