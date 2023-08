Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Aufwendige Baumfällung in den Nachtstunden

Bild-Infos

Download

Mülheim an der Ruhr (ots)

Am Samstagabend, parallel zu dem laufenden Brandeinsatz, wurde der Leitstelle der Feuerwehr ein Baum auf der Großenbaumer Straße gemeldet, der bereits an einen benachbarten Baum angelehnt war und drohte umzustürzen. Für die ersteintreffenden Einsatzkräfte der Feuerwehr bestätigte sich diese Meldung und der bereits stark beschädigte Baum musste zur Gefahrenabwehr aufwendig abgetragen werden. Hierfür wurden neben der Besatzung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs, eine Drehleiter sowie ein Teleskoplader mit hydraulischer Winde und diverse Motorkettensägen erforderlich. Weiterhin besetzte die Freiwillige Feuerwehr für die Dauer des personalintensiven Einsatzes die Feuerwache Heißen um den Grundschutz für Paralleleinsätze sicherzustellen. Der Einsatz der Feuerwehr konnte am frühen Sonntagmorgen, gegen 03.30 Uhr beendet werden. Für die Dauer des Einsatzes musste die Großenbaumer Straße in Fahrrichtung Uhlenhorstweg für den Verkehr gesperrt werden und es kam durch die Sägearbeiten zu erheblichen nächtlichen Lärmentwicklungen.

(MSchü)

Original-Content von: Feuerwehr Mülheim an der Ruhr, übermittelt durch news aktuell