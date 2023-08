Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Verkehrsunfall auf der Denkhauser Höfe fordert zwei Verletzte

Mülheim an der Ruhr (ots)

Am 04.08.2023 ereignete sich gegen 18.40 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Denkhauser Höfe in Mülheim-Dümpten. Zwei PKW waren in den Unfall involviert, wobei beide Fahrzeuge erheblichen Schaden erlitten. Zwei Personen wurden bei dem Zusammenstoß verletzt.

Die beteiligten Fahrzeuge kollidierten auf bisher ungeklärte Weise, was zur Auslösung der Airbags in beiden PKW führte. Sofort nach Eintreffen der Rettungskräfte vor Ort wurde eine umgehende Versorgung der Verletzten durch den Rettungsdienst gewährleistet. Ein Notarzt stand ebenfalls zur Verfügung, um eine ärztliche Versorgung direkt an der Einsatzstelle sicherzustellen.

Die verletzten Personen wurden nach ihrer medizinischen Versorgung in Mülheimer Krankenhäuser transportiert, um dort weitergehende Untersuchungen und Behandlungen durchzuführen.

Der Verkehrsunfall hatte auch Auswirkungen auf den öffentlichen Nahverkehr. Die Linie 102 der Ruhrbahn war vorübergehend von Einschränkungen betroffen. Die Denkhauser Höfe war für die Dauer der Maßnahmen voll gesperrt.

Die Einsatzstelle wurde nach den erforderlichen Maßnahmen der Feuerwehr und des Rettungsdienstes an die Polizei übergeben. (SDa)

