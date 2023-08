Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: PKW Brand - Zwei Personen mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation

Mülheim an der Ruhr (ots)

Am 04.08.2023 wurde der Leitstelle der Berufsfeuerwehr Mülheim an der Ruhr um 14.37 Uhr ein PKW-Brand auf der Freiherr-vom-Stein-Straße gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Umgehend wurde die Brandbekämpfung durch einen Atemschutztrupp mit einem Schnellangriffsrohr eingeleitet und das Fahrzeug gegen wegrollen gesichert. Die Insassen des Fahrzeugs befanden sich bei Eintreffen der Einsatzkräfte bereits außerhalb des Fahrzeugs. Diese wurden durch den anwesenden Notarzt gesichtet und anschließend mit dem Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in ein Oberhausener Krankenhaus transportiert. Die Freiherr-vom-Stein-Straße war für die Dauer von etwa 30 Minuten komplett gesperrt, so dass es hier zu einer erheblich Verkehrsbeeinträchtigung kam.

Im gesamten Tagesverlauf rückte die Feuerwehr zu 13 Brandeinsätzen, sieben technischen Hilfeleistungen sowie zu 41 rettungsdienstlichen Einsätzen aus. (TTü)

