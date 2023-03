Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Laptop und Bargeld aus Imbiss gestohlen

Darmstadt (ots)

Auf einen Laptop und Bargeld hatten es Kriminelle in der Zeit zwischen Freitagabend (10.3.)und Samstagnachmittag (11.3.) abgesehen. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter über ein Fenster Zugang zu dem Verkaufsraum eines Imbisses in der Mornewegstraße, schnappten sich die Beute und traten damit die Flucht an. Hinweise zu den noch Unbekannten liegen derzeit nicht vor. Das Kommissariat 21/22 ermittelt in dem Fall des besonders schweren Diebstahls und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 alle sachdienlichen Hinweise entgegen.

