Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Otzberg/Nieder-Klingen: Kriminelle entwenden E-Bike und Zubehör aus Schuppen

Polizei sucht Zeugen

Otzberg (ots)

Kriminelle entwendeten in der Nacht zum Samstag (11.3.) ein E-Bike aus dem Schuppen eines Einfamilienhauses in der Straße "Auf dem Rain". Auf bislang unbekannte Weise gelangten die Täter in den Schuppen und flüchteten anschließend mit dem E-Bike der Marke Conway sowie einem Radcomputer der Marke Intuvia.

Wenn Sie in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges wahrgenommen oder Hinweise zu den Tätern haben, melden Sie sich bitte bei dem Kommissariat 43 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell