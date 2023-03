Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Angelausrüstung entwendet und Feuerlöscher entleert

Darmstadt (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch (8.3.) und Freitag (10.3.) haben sich Kriminelle in einer Tiefgarage "Im Hirtengrund" an einem weißen Transporter zu schaffen gemacht. Am Freitagabend waren ihre Spuren entdeckt und die Polizei alarmiert worden. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Unbekannten Zugang zu dem Fahrzeug und ließen daraus eine hochwertige Angelausrüstung mitgehen. Doch dem nicht genug. Bevor sie mit der Beute die Flucht antraten, entleerten sie in dem Auto zudem einen Feuerlöscher. Der verursachte Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 8000 Euro. Die Darmstädter Kripo (K21/22) ermittelt in diesem Fall. Zeugen, die in diesem Kontext verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten, zu melden (Rufnummer 06151/9690).

