FW-MH: Zimmerbrand in Mehrfamilienhaus

Am heutigen Abend, gegen 20.05 Uhr, kam es zu einem Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus auf der Straße Buggenbeck. Durch die Leitstelle wurden beide Löschzüge der Berufsfeuerwehr sowie der Rettungsdienst zur Einsatzstelle entsendet. Bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr konnten sich sämtliche in dem Objekt befindlichen Personen der umliegenden Wohnungen ins Freie begeben. Weil zunächst unklar war, ob sich noch Personen in der Brandwohnung befinden, wurden durch die Feuerwehr mehrere Trupps unter Atemschutz zur Personensuche, zur Brandbekämpfung und zur Kontrolle des Treppenraumes und der angrenzenden Wohnungen eingesetzt. Die Einsatzkräfte verschafften sich sowohl über Fenster von außen, als auch über die Wohnungstür im Treppenraum Zugang zu der Brandwohnung. Es wurden keine Personen in der Brandwohnung aufgefunden. Nach den Löschmaßnahmen wurden umfangreiche Lüftungsmaßnahmen mit einem Hochleistungslüfter durchgeführt. Die Brandwohnung ist unbewohnbar und wurde zur Brandursachenermittlung an die Polizei übergeben. Aufgrund des Feuerwehreinsatzes musste die Straße Buggenbeck in Höhe der Einsatzstelle für rund eine Stunde voll gesperrt werden. (MSchü)

