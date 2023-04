Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Drogenprävention durch Polizei Edenkoben

Maikammer (ots)

Am Vormittag des 19.04.2023 wurden durch Beamte der Polizeiinspektion Edenkoben an der Realschule Plus Maikammer-Hambach Vorträge zum Themenbereich "Alkohol-/Drogenprävention" gehalten. Die Veranstaltungen wurden in mehreren 9. Klassen durchgeführt. Die Bestandteile der Präventionsveranstaltung waren unter anderem Stoffkunde, mögliche körperliche und strafrechtliche Folgen sowie ein Parcours mit sog. Rauschbrillen. Auf Grund des positiven Feedbacks der Lehrerschaft sowie der engagierten Mitarbeit der beteiligten Schülerinnen und Schüler sind weitere Veranstaltungen in diesem Themenbereich angedacht.

