POL-PDLD: Erneut Tochter mit "neuer Handynummer"

Fast 2.500 EUR Sachschaden sind das Resultat eines aktuellen Betrugs vom 18.04.23 im Bereich der Verbandsgemeinde Edenkoben. Die 76-jährige Geschädigte erhielt nachmittags eine SMS ihrer vermeintlichen Tochter mit der Bitte, sich doch per WhatsApp-Messenger auf dieser angeblich neuen Telefonnummer zu melden. Anschließend wurden fast 2.500 EUR per Überweisung gefordert, die die Frau auch überwies. Erst in einem späteren Telefonat mit der tatsächlichen Tochter fiel der Betrug auf.

Die Polizei Edenkoben appelliert: Bleiben Sie kritisch und lassen Sie sich nicht per Telefon oder Nachrichtendienst wegen angeblicher "Notfälle" unter Druck setzen. Im Zweifelsfall halten Sie Rücksprache mit Ihrer örtlichen Polizeidienststelle. Hier wird Ihnen gerne weitergeholfen.

