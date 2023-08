Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Unfallflucht in der Müllheimer Straße - Polizei sucht Lastkraftwagen

Freiburg (ots)

Am Montag, 07.08.2023, in dem Zeitraum zwischen 12.20 Uhr bis 13.00 Uhr, soll auf der Bundesstraße 3 (Müllheimer Straße) ein Lastkraftwagen an der Einmündung zur Bühlstraße gewendet und dabei etwa 50 Meter der Schutzplanke beschädigt haben. Beim Zurücksetzen soll der Lastkraftwagen die Beschädigungen an der Schutzplanke verursacht haben. Auch sollen ein Verkehrszeichen sowie ein Leitpfosten beschädigt worden sein. Der Fahrer des Lastkraftwagens setzte seine Fahrt in Richtung Innenstadt fort. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 3.000 Euro. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Telefon 07621 9797-0, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Lastkraftwagen geben können. Bei dem Verursacherfahrzeug könnte es sich um einen hellen Lastkraftwagen mit einem Sattelauflieger handeln.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell