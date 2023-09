Polizei Mettmann

POL-ME: Portmonee nach Geldabhebung geraubt - Polizei bittet um Hinweise - Langenfeld - 2309034

Mettmann (ots)

In einer Bankfiliale in der Hauptstraße in Langenfeld wurde am Donnerstagmittag, 7. September 2023, einem 69-Jährigen die Geldbörse geraubt. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeuginnen und Zeugen.

Folgendes war geschehen:

Der Langenfelder hob gegen 11:30 Uhr in der Bankfiliale auf Höhe der Hausnummer 118 Geld ab. Während er die Bank verließ, zog ein Unbekannter dem Senior seine Geldbörse aus der hinteren Hosentasche. Der 69-Jährige hielt den Täter am Handgelenk fest. Dieser konnte sich jedoch losreißen und hob kurze Zeit später in einer anderen Bankfiliale Bargeld in niedriger vierstelliger Höhe vom Konto des Opfers ab.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Tatverdächtige leider nicht angetroffen werden. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen eines Raubdeliktes ein und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung.

Zum Täter liegt folgende Personenbeschreibung vor:

- männlich - circa 1,55 Meter groß - schlank - circa 30 Jahre alt - deutsches Erscheinungsbild - schwarze kurze Haare (glatt) - schwarzer Schnurbart - dunkelblaues kariertes Hemd

Die Polizei fragt:

Wer hat den Raub in der Bankfiliale beobachtet oder kennt eine Person, auf die die Beschreibung des Täters zutrifft? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld jederzeit unter der Rufnummer 02173 288-6310 entgegen.

