Polizei Mettmann

POL-ME: Wohnmobil und Schlauchboot von Firmengelände entwendet - Polizei bittet um Hinweise - Langenfeld - 2309033

Mettmann (ots)

In der Nacht auf Donnerstag, 7. September 2023, wurden von einem Firmengelände in Langenfeld ein Wohnmobil sowie ein Schlauchboot auf einem Anhänger entwendet. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war geschehen:

Bereits am Donnerstagmorgen, 7. September 2023, stellte der Inhaber eines Bootgeschäfts an der Lise-Meitner-Straße fest, dass in der Nacht zuvor ein Lagercontainer auf seinem Firmengelände aufgebrochen wurde und informierte die Polizei. Gegen Mittag bemerkte er, dass außerdem ein Wohnmobil und ein Schlauchboot auf einem mit einem Kupplungsschloss gesicherten Anhänger entwendet wurden und alarmierte ein weiteres Mal die Polizei.

Noch ist unbekannt, um welches Wohnmobil es sich handelt, weil zum Tatzeitpunkt mehrere Fahrzeuge auf dem Gelände abgestellt waren.

Polizeiliche Such- und Ermittlungsmaßnahmen im näheren Umfeld des Tatortes wurden veranlasst, führten bisher jedoch nicht zu einem positiven Ergebnis. Ein Strafverfahren und weitere Ermittlungen wurden eingeleitet.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder sonstigen Beobachtungen, wie auch Angaben zum aktuellen Standort und Verbleib des gesuchten Wohnmobils und des Schlauchboots, nimmt die Polizei in Langengeld, Telefon 02173 / 288 6310, jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell