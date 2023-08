Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hohberg-Hofweier - Zeugen für Fahrradunfall gesucht

Hohberg-Hofweier (ots)

Gleich drei verletzte Personen waren die Folge eines Verkehrsunfalls am Samstagnachmittag, gegen 15.15 Uhr, in der Dorfstraße. Laut den polizeilichen Ermittlungen befuhr ein Rentnerpaar mit den Fahrrädern die Dorfstraße in Richtung Kirchstraße entlang, als ein weiterer Fahrradfahrer in Höhe des ehemaligen Gasthauses Engel unmittelbar vor den anderen Fahrradfahrern auf die Fahrbahn einfuhr. Das Rentnerpaar konnte weder abbremsen noch ausweichen, sodass es zum Zusammenstoß zwischen den drei Radfahren kam, in deren Folge alle drei Beteiligten stürzten und sich verletzten. Der mutmaßliche Verursacher entfernte sich nach einem kurzen Gespräch mit den anderen Beteiligten von der Unfallstelle, ohne seine Personalien anzugeben. Es soll sich um einen etwa 14 bis 16 Jahre alten Jugendlichen gehandelt haben, der ein schwarzen Mountainbike fuhr. Die Ermittler des Polizeipostens Hohberg bitten unter der Telefonnummer: 07808 91480 um Zeugenhinweise hinsichtlich des Unfallgeschehens und zur Person des flüchtigen Fahrradfahrers.

