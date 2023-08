Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, B500 - Teils gravierende Verstöße bei Geschwindigkeitsmessungen

Baden-Baden (ots)

Bei zwei Geschwindigkeitsmessungen am Freitag und Sonntag wurden von den Beamten des Verkehrsdienstes Baden-Baden teilweise gravierende Verstöße dokumentiert und geahndet. Bei der rund vierstündigen Kontrolle am Freitag zwischen Helbingfelsen und Schwanenwasen ergab sich eine ernüchternde Beanstandungsquote von nahezu 14 Prozent. Von den 70 zu beanstandenden Verkehrsteilnehmern wurden 23 gebührenpflichtig verwarnt. 47 Fahrzeuglenker, darunter acht Motorradfahrer, müssen mit Anzeigen rechnen. Zwei Autofahrern und einem Motorradfahrer drohen ein Fahrverbot. Ein Ferrari-Lenker mit niederländischer Zulassung wurde mit 114 bei erlaubten 50 Stundenkilometern geblitzt und kontrolliert. Bei ihm wurde eine Kaution von knapp 2.000 Euro erhoben. Bei einer Lasermessung am Sonntag auf der Schwarzwaldhochstraße im Bereich des Parkplatzes "Markwaldhütte" zeigten sich die Verkehrsteilnehmer zwischen 12 Uhr und 15:30 Uhr bedeutend gesetzestreuer. Vier Autofahrer und zwei Motorradfahrer sehen aber dennoch Bußgeldbescheiden entgegen. Auch in dem dortigen 70er-Bereich lag die Höchstgeschwindigkeit bei 114 Stundenkilometern, was dem Autofahrer ein mehrwöchiges Fahrverbot einbringen dürfte.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell