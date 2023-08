Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Mit geballten Fäusten gegen Polizisten

Rastatt (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in einer Disco in der Woogseestraße im Zuge einer Anzeigenaufnahme zu einem körperlichen Angriff auf Polizeibeamte. Gegen 3.20 Uhr soll sich ein 34-Jähriger in die Maßnahmen der Polizisten eingemischt haben, obwohl er an dem Ausgangssachverhalt nicht beteiligt war. Ein daraufhin ausgesprochener Platzverweis sowie mehrere mündliche Aufforderungen, die Örtlichkeit zu verlassen, ignorierte der Störer. Besagter verstrickte sich im weiteren Verlauf in Diskussionen mit den Beamten und verlor nach einem angedrohtem Gewahrsam die Beherrschung. Mit erhobenen Fäusten ging der 34-Jährige auf einen der Beamten los, sodass dieser zum Eigenschutz das Pfefferspray einsetzen musste. Der Mann konnte nur mit Mühe zu Boden gebracht und in Gewahrsam genommen werden. Zwei Polizisten wurden bei dem Gerangel leicht verletzt. Der Mittdreißiger sieht nun einem Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte entgegen.

