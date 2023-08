Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kappelrodeck - Polizeiliche Maßnahmen massiv gestört

Kappelrodeck (ots)

Etliche Polizeistreifen waren in der Nacht auf Sonntag auf einem Fest in der "Herrenmatte" erforderlich, um die aufgeheizte Stimmung und das provozierende Verhalten mehrerer Personen nach einer gefährlichen Körperverletzung wieder in den Griff zu bekommen. Die Ausgangsituation war nach derzeitigen Erkenntnissen ein ausgesprochener Platzverweis des Sicherheitspersonals gegen einen 23-Jährigen. Dieser zeigte sich hiermit keineswegs einverstanden und soll gegen 1:15 Uhr den Inhalt einer Bierflasche über dem Kopf eines Mitarbeiters des Sicherheitsdienstes ausgeschüttet haben. Ferner soll er die Bierflasche gegen den Kopf des Sicherheitsdienstmitarbeiters geschlagen haben. Bei der Fixierung des Störers durch das Sicherheitspersonal kam es zu einem Gerangel, bei dem ein weiterer Mitarbeiter verletzt sowie das Funkgerät eines Dritten beschädigt wurde. Bei der Sachverhaltsaufnahme der hinzugerufenen Polizeistreifen taten sich insbesondere zwei 20 und 21 Jahre alte junge Männer hervor und störten die Maßnahmen der Polizisten massiv. Wie sich herausstellte, hatte das Duo mit der eigentlichen Auseinandersetzung nichts zu tun, schaffte es aber, noch weitere Festbesucher zu mobilisieren und aufzuhetzen. Ausgesprochene Platzverweise und die Androhung einer Ingewahrsahmnahme brachten die beiden Männer nicht zu Vernunft, sodass sie letztlich zur Verhinderung weiterer Störungen in Gewahrsam genommen und ihnen hierbei die Handschließen angelegt werden mussten. Während gegen den 23-Jährigen Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet wurden, müssen sich die beiden ein und zwei Jahre jüngeren Männer mit Anzeigen wegen der Missachtung des Platzverweises verantworten. Ferner werden ihnen die Kosten des behördlichen Aufenthalts in Rechnung gestellt.

