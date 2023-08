Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ottersweier, B3 - Schwer verletzt nach Abbiegeunfall

Ottersweier (ots)

Der 18 Jahre alte Fahrer eines Kraftrads hat sich am Freitagabend bei einer Kollision mit einem Autofahrer schwerste Verletzungen zugezogen und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Nach bisherigen Erkenntnissen bog ein 20-jähriger Audi-Fahrer gegen 22:10 Uhr auf der B3 in Höhe Ottersweier nach links in Richtung der Straße "Am Notbach" ab und kollidierte hierbei mit dem entgegenkommenden Zweiradlenker. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich für die Beamten des Verkehrsdienstes Baden-Baden Anzeichen, dass der mutmaßliche Unfallverursacher unter Drogeneinfluss gestanden haben könnte. Ein erfolgter Drogentest untermauerte diese Einschätzung. Neben einer Blutprobe musste der 20-Jährige auch seinen Führerschein abgeben. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 12.000 Euro. Einsatzkräfte der Feuerwehr Ottersweier unterstützten die Maßnahmen an der Unfallstelle.

/wo

