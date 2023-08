Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hausach - Hinweise nach Unfallflucht erbeten

Hausach (ots)

Nach einer Unfallflucht am Donnerstag im Bereich der Zufahrt "Hinterer Bahnhof" in Richtung Waldstraße haben die Beamten des Polizeipostens Wolfach die Ermittlungen aufgenommen und bitten um Hinweise zum Verursacherfahrzeug. Mutmaßlich beim Ausparken wurden zwischen 7 Uhr und 15 Uhr ein am rechten Fahrbahnrand abgestellter Ford Focus beschädigt, wobei ein Schaden von etwa 2.500 Euro entstanden ist. Der Ford war zwischen zweier dortigen Firmen, eines Kunststoffherstellers sowie einem Metallverarbeitungsbetrieb, geparkt. Zeugen, die Hinweise zum geflüchteten Fahrzeug geben können, setzen sich bitte unter der Rufnummer: 07834 8357-0 mit den Ermittlern des Polizeipostens Wolfach in Verbindung.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell