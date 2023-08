Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Iffezheim - Einbruch missglückt, Zeugen gesucht

Iffezheim (ots)

Ein versuchter Einbruch im Zeitraum von Montagnachmittag bis Donnerstagnachmittag beschäftigte die Polizeibeamten vom Polizeirevier Rastatt. Bislang unbekannte Personen haben hierbei versucht, sich Zugang in ein Haus in der "Karlstraße" zu verschaffen. Hierbei versuchten die Eindringlinge zunächst, ein Fenster des Wintergartens mittels eines unbekannten Werkzeugs aufzubrechen. Dieses Vorhaben missglückte jedoch, sodass den Langfingern der Zugang zum Gebäudeinneren verwehrt blieb. Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Auffälliges bemerkt haben, werden um Kontaktaufnahme mit den Beamten des Polizeireviers in Rastatt unter der Rufnummer 07222 761-0 gebeten.

