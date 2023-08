Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hornberg - Polizistin bespuckt

Hornberg (ots)

Was eine 47 Jahre alte Frau in der Nacht auf Freitag am Hornberger Bahnhof zu ihrem ausufernden Verhalten bewogen hat, ist bislang noch schleierhaft. Ein mutmaßlicher Alkohol- und/oder Drogenkonsum dürfte hierbei aber eine gewichtige Rolle gespielt haben. Laut der Schilderung einer Fahrdienstleiterin soll die 47-Jährige kurz nach Mitternacht am Bahnsteig randaliert und gegen verschiedene Gegenstände getreten haben. Ihr offensichtlicher Wutausbruch wurde von lautem Gebrüll untermalt. Hinzugerufene Beamte des Polizeireviers Haslach trafen auf eine unkooperative Frau, die nach einer erfolgten Durchsuchung als Gipfelung ihres Protestes, einer Beamtin ins Gesicht spuckte. Trotz der Weigerung, ihre Personalien preiszugeben, konnte die Delinquentin später auf dem Polizeirevier identifiziert werden. Eine erhobene Blutprobe dürfte Aufschluss über ihren Alkoholisierungsgrad geben. Gegen die Frau wurden Ermittlungen wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell