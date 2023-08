Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Beklaut, Zeugen gesucht

Achern (ots)

Am Donnerstagnachmittag sollen bislang Unbekannte gegen 15.50 Uhr das Portemonnaie einer 63-jährige Frau entwendet haben, welche in der Fautenbacher Straße in einem Lebensmittelgeschäft einkaufen war. Der Geldbeutel wurde kurze Zeit später bei dem dortigen Informationsschalter abgegeben und im Zuge dessen der beunruhigten Besitzerin wieder ausgehändigt. Bis auf das Bargeld waren sämtliche Dokumente noch vorhanden. Zeugen, die in besagtem Zeitraum an der beschriebenen Örtlichkeit etwas Auffälliges bemerkt haben könnten, werden um Kontaktaufnahme bei den Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch unter der Rufnummer 07841 7066-0 gebeten.

/gi

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell