Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Hüffelsheim (ots)

Am Samstagmorgen, den 10.06.2023 wurde gegen 04:05 Uhr über Notruf ein Verkehrsunfall in der Hauptstraße in Hüffelsheim gemeldet. Vor Ort kann festgestellt werden, dass der 23-jährige PKW Fahrer die Ortslage aus Bad Kreuznach kommend in Fahrtrichtung Waldböckelheim befährt. Hierbei stößt er beim Vorbeifahren gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW. Dadurch verliert der Fahrer die Kontrolle über seinen PKW und prallt gegen eine Garage. An beiden PKW, sowie der Garage entsteht Sachschaden. Während der Unfallaufnahme können die Beamten Atemalkohol feststellen. Zudem ergeben sich Hinweise auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Dem 23-Jährigen wird daraufhin eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet ein Strafverfahren und ein längeres Fahrverbot.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell